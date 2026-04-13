VIDEO | Oggetti di design contraffatti: smantellato il traffico illegale L'operazione della Finanza tocca anche la Campania: migliaia di articoli sequestrati, 14 indagati

Quattordici persone indagate, tredici aziende coinvolte e oltre 6.500 prodotti sequestrati. Sono i numeri dell'Operazione Gamba Corta, condotta dalla Guardia di Finanza di Torino e coordinata dalla Procura, che ha portato alla luce un traffico su scala nazionale di complementi d'arredo di design contraffatti, in violazione delle tutele previste per il Made in Italy.

I reati contestati

Agli indagati vengono contestati l'introduzione nello Stato e il commercio di prodotti con segni falsi, la ricettazione e la frode nell'esercizio del commercio. Tra i beni sequestrati figurano lampade e sedute che riproducevano senza autorizzazione modelli iconici del design italiano, protetti dal diritto d'autore sia a livello nazionale che europeo.

Come funzionava la rete

Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Torino, sono partite dal monitoraggio delle catene commerciali e delle piattaforme di e-commerce. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire l'intera filiera: dall'importazione dei prodotti, prevalentemente dalla Cina, fino alla loro distribuzione in Italia attraverso una rete di operatori con sedi nelle province di Roma, Milano, Napoli, Bari, Lecce, Frosinone, Padova, Treviso, Varese e Vicenza.

Le perquisizioni in sei regioni

Su disposizione della Procura, i finanzieri hanno eseguito perquisizioni in Piemonte, Lombardia, Veneto, Lazio, Puglia e Campania, interessando sedi societarie, punti vendita e strutture logistiche. Le operazioni hanno consentito di quantificare volumi di vendita per migliaia di pezzi nel corso del tempo.

Il rischio per i consumatori

Tra i prodotti sequestrati, alcune lampade sono risultate prive delle certificazioni di sicurezza obbligatorie previste dalla normativa europea, esponendo i consumatori a potenziali rischi concreti, oltre al danno economico inferto ai marchi del design italiano colpiti dalla contraffazione.