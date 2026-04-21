Sistema carcerario in sofferenza: Ciambriello presenta l'annuale relazione Domani il dossier 2025 del garante dei detenuti al consiglio regionale della Campania

Domani 22 aprile alle 10:30 al consiglio regionale della Campania, aula Giancarlo Siani, al centro direzionale di Napoli isola F13, il garante campano delle persone private della libertà personale Samuele Ciambriello, terrà la sua relazione annuale 2025.

Una relazione che riguarda le carceri della Campania (adulti, minori e carcere militare), con il loro sovraffollamento, criticità e buone prassi. I numeri sui tossicodipendenti in carcere, i malati di mente, l’incremento dei reati commessi dai minori con episodi legati a violenza, uso di armi, reati contro la persona, saranno al centro della relazione.

La relazione 2025 prende inoltre in esame l’area dell’esecuzione penale esterna (Uepe), delle comunità, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) e dei psichiatrici di diagnosi e cura (Spdc).

Dopo i saluti istituzionali del presidente del consiglio regionale Massimiliano Manfredi e la relazione del garante Campano Samuele Ciambriello, interverrà Mario Serio, membro del collegio dell’ufficio del garante nazionale delle persone private della libertà personale. Chiuderà l’incontro il presidente della giunta regionale Roberto Fico.

Il garante campano Ciambriello:

"La fotografia delle carceri campane,per adulti e minori oggi, purtroppo, è quella di un sistema in grande sofferenza. Parlare solo di emergenza non basta più, rischia anzi di essere riduttivo, perché l’emergenza presuppone qualcosa di temporaneo.

In realtà ci troviamo davanti a una crisi strutturale, cronica del sistema penitenziario. I numeri del sovraffollamento, l’aumento delle fragilità sociali e psichiche tra le persone detenute, la carenza di personale e l’insufficienza di servizi ci raccontano di un carcere che fatica a svolgere pienamente la funzione che la Costituzione gli assegna.

Come garanti territoriali lo diciamo da tempo: il carcere non può essere l’unica risposta alla devianza. Se continuiamo a usare la detenzione come soluzione generalizzata a problemi sociali complessi, il sistema continuerà a essere in affanno".