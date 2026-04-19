Avellino e Salerno, il centrodestra si ricompatta: intesa su Nargi e Marenghi Pace fatta tra Cirielli e Martusciello: nei capoluoghi al voto alleanza unitaria

Il centrodestra supera le divisioni delle ultime settimane e si ricompatta in vista del voto amministrativo di primavera. A Cava de' Tirreni fumata bianca dopo l'incontro tra Edmondo Cirielli e Fulvio Martusciello. I due plenipotenziari di Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno siglato l'accordo che è anche una tregua dopo mesi di tensione e distinguo.

Avellino e Salerno i municipi dove la coalizione si presenterà unita. Forza Italia, nella città di De Luca, abbandona Zambrano (nonostante alcuni candidati avessero già stampato "santini" e manifesti elettorali) e passa con Gherardo Marenghi, il professore universitario lanciato dai meloniani.

Nel capoluogo irpino, invece, il percorso inverso: Fratelli d'Italia e gli altri partiti della coalizione - che avevano spinto anche sulle figura del presidente dell'Ordine degli avvocati, Benigni - sosterranno l'ex sindaca Laura Nargi, che aveva già incassato il via libera degli azzurri.

A distanza di pochi giorni dalla presentazione delle liste, insomma, si aprono scenari del tutto nuovi per il centrodestra campano.