Elezioni, Casciello: "Inutili riunioni centrodestra su Napoli senza unità"

"Leggo con sorpresa di una riunione del centrodestra, la prossima settimana, in vista delle elezioni comunali che si terranno nel 2027 a Napoli. Tra poco più di un mese si voterà nei Comuni di Salerno e Avellino dove, purtroppo, è venuto meno il sostegno al centrodestra proprio da parte di chi oggi ritiene di convocare una riunione per le elezioni al Comune di Napoli: motivo sufficiente per rendere inutile al momento qualsiasi incontro per elezioni amministrative lontane nel tempo". Lo afferma Gigi Casciello, coordinatore regionale di Noi Moderati in Campania.