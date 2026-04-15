Piantedosi: autonomie locali pilastro della coesione sociale Intervento del ministro per i 50 anni di Anci Campania

Il ruolo delle autonomie locali. Il sistema delle autonomie locali rappresenta un elemento fondamentale per la coesione sociale del Paese. È questo il messaggio centrale espresso dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nel volume Dove nasce lo Stato, realizzato in occasione del cinquantesimo anniversario di Anci Campania. Il testo sarà distribuito durante l’evento in programma domani a Napoli, presso l’Aula Magna del complesso universitario di San Giovanni a Teduccio.

Comuni al centro del sistema istituzionale

Nel contributo, il ministro sottolinea come l’Italia, caratterizzata da forti diversità territoriali e culturali, trovi proprio nelle autonomie locali un fattore di equilibrio e unità. In questo contesto, i Comuni vengono indicati come il livello istituzionale più vicino ai cittadini, in grado di cogliere tempestivamente bisogni e trasformazioni sociali. Una funzione che li rende centrali nel garantire servizi, sicurezza e sviluppo delle comunità.

L’anniversario di Anci Campania

L’occasione dei cinquant’anni di Anci Campania, guidata da Francesco Morra, viene presentata come un momento di riflessione sul ruolo delle amministrazioni locali e sul loro contributo alla crescita dei territori, in particolare nelle aree interne. Il traguardo viene letto come una conferma della funzione svolta dall’associazione come punto di riferimento per i sindaci e per le politiche locali.

Prospettive e sfide future

Nel quadro delineato, le autonomie locali sono chiamate a confrontarsi con nuove sfide, dalla gestione dei servizi alla sicurezza, fino alla capacità di adattarsi ai cambiamenti economici e sociali. Il rafforzamento del sistema dei Comuni viene indicato come condizione necessaria per garantire il benessere dei cittadini e consolidare la stabilità del Paese.