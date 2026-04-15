Confeuro: "Ok giornata ma più attenzione a piccoli e medi agricoltori" Giornata mondiale del made in Italy

“Il 15 aprile di ogni anno si celebra la giornata nazionale del made in Italy, un appuntamento importante dedicato alla promozione della creatività, della qualità e dell’eccellenza produttiva italiana. Un patrimonio che trova nel settore agricolo e nelle produzioni dei piccoli e medi agricoltori una delle sue espressioni più autentiche e rappresentative.

Come Confeuro - dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale della Confederazione Agricoltori Europei - riteniamo che questa giornata rappresenti un momento significativo per valorizzare il lavoro e la qualità delle produzioni italiane, che nel mondo sono sinonimo di eccellenza, tradizione e sicurezza alimentare.

In particolare, le produzioni della piccola e media agricoltura costituiscono una componente fondamentale del Made in Italy agroalimentare, custodendo territori, biodiversità e saperi locali che rendono unico il nostro sistema produttivo”. “Tuttavia - prosegue Tiso - non possiamo ignorare le difficoltà che il comparto sta attraversando.

I piccoli e medi agricoltori stanno vivendo una fase particolarmente complessa e preoccupante, segnata da una congiuntura economica negativa, da crescenti attacchi protezionistici sui mercati internazionali, dagli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico e, ultimo in ordine di tempo, dal forte shock energetico - causato dal conflitto in Medio Oriente- che sta facendo impennare i costi di fertilizzanti, energia e carburanti.

Per queste ragioni - conclude il presidente di Confeuro - auspichiamo una maggiore sinergia istituzionale e un impegno concreto, sia a livello nazionale che europeo, per sostenere e tutelare i piccoli e medi produttori del settore primario. Difendere la nostra agricoltura significa infatti difendere uno dei pilastri fondamentali del Made in Italy e garantire futuro, competitività e sostenibilità alle nostre comunità rurali”.