Guasto su una linea, ritardi a raffica sulla circolazione ferroviaria Mattinata molto complicata per i passeggeri

Mattinata di passione per i passeggeri dei treni regionali e alta velocità della Campania.

Per un guasto tecnico su una linea, infatti, da ore si registrano ritardi importanti sia in direzione sud che nord. Particolarmente congestionato il nodo di Napoli, punto di riferimento nevralgico.

Il personale ferroviario a bordo dei treni ha fatto i conti con i passeggeri spazientiti per i ritardi e furiosi per chi ha perso le coincidenze con altre tratte.

La nota di Rfi

"Nel nodo di Napoli la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata da questa mattina per un guasto agli impianti di circolazione. I treni percorrono itinerari alternativi con ritardi e modifiche. Il guasto riguarderebbe il sistema di comunicazione GSMR: sono in corso le verifiche da parte dei fornitori di RFI per l'accertamento delle cause del disservizio. I tecnici sono impegnati per il ripristino della piena funzionalità dei sistemi. Sono state potenziate l’assistenza e le informazioni a bordo dei treni coinvolti e nelle stazioni", si legge nella nota di rete Ferroviaria Italiana.