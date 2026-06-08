Droga tra Campania e Sicilia: 6 arresti, sequestrati 80 chili di stupefacenti La cocaina acquistata nella nostra regione e poi spacciata nell'isola: blitz della Finanza

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di sei persone accusate di traffico di sostanze stupefacenti.

L'indagine

Il provvedimento è il risultato di un'attività investigativa condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo – GICO contro un gruppo organizzato specializzato nel traffico di ingenti quantitativi di droga. L'organizzazione operava nella città di Palermo con ramificazioni nelle province di Napoli, Roma e Reggio Calabria.

A supporto delle indagini intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, l'installazione di sistemi di videosorveglianza e di numerosi servizi di osservazione, controllo e pedinamento. Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire i canali di approvvigionamento degli indagati: cocaina acquistata in Calabria e in Campania, hashish proveniente dal Lazio.

I risultati operativi

Nel corso delle indagini sono stati sequestrati circa 80 chili di sostanza stupefacente.