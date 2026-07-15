"Ti uccido se non mi porti a Napoli: autista Air Campania aggredito a Foggia Terrore alla fermata nei pressi di un noto centro commerciale

Ancora un episodio di violenza ai danni di un autista di Air Campania. È accaduto sulla linea Foggia-Napoli, alla fermata nei pressi del centro commerciale Mongolfiera di Foggia.

Un uomo, appena salito a bordo, ha iniziato a minacciare l’autista - "Ti uccido se non mi porti a Napoli" - prima di tentare di aggredirlo fisicamente. Il conducente ha provato a riportare la calma, ma l’uomo ha continuato con il suo comportamento violento, danneggiando anche l’autobus.

L’autista ha immediatamente allertato le forze dell’ordine che, intervenute con tempestività, hanno fermato l’uomo.

L’Amministratore Unico Anthony Acconcia ha espresso piena vicinanza all’operatore coinvolto.

"Non possiamo accettare che minacce e aggressioni diventino parte della quotidianità di chi svolge un servizio pubblico essenziale. Ringrazio le forze dell’ordine per il tempestivo intervento. Occorre un impegno concreto di tutte le istituzioni per rafforzare le misure di prevenzione a tutela del personale viaggiante", ha dichiarato Acconcia.