"L'idea di Europa e il suo destino": presentato il libro di Piero De Luca Presenti, tra gli altri, Gualtieri, Casini, Giandotti e Gentiloni

"Oggi, presso la Libreria Mondadori in Galleria Alberto Sordi a Roma, abbiamo presentato il volume “L’idea di Europa e il suo destino”, un momento di confronto intenso e partecipato sul senso del progetto europeo e sul ruolo dell'Europa nello scenario internazionale.

Un grazie sincero a Roberto Gualtieri, Pier Ferdinando Casini e Paolo Gentiloni per i loro preziosi contributi, a Monica Giandotti per aver moderato il dibattito". A dirlo, in una nota, il segretario regionale del Partito Democratico della Campania, Piero De Luca.

"In un tempo segnato da guerre, conflitti e crisi geopolitiche, dall'attacco al diritto internazionale, da trasformazioni economiche e nuove sfide globali, l'Europa non è la causa ma l'unica possibile soluzione alle criticità e problematiche attuali. Un’Europa più forte, più unita e più autorevole non è un'opzione, ma una scelta obbligata. È questa la direzione su cui continuare a lavorare con determinazione se vogliamo continuare ad essere liberi ed autonomi. L'ambiguità della destra su questi temi non è un valore, è un errore storico che tradisce i nostri interessi e la nostra storia. Un ringraziamento a quanti hanno partecipato e condiviso questa importante occasione di riflessione", le parole del deputato Dem.

