Emergenza incendi: estate rovente tra l'Irpinia e il foggiano Scongiurato il peggio nella notte ad Anzano di Puglia grazie all'allarme della Cosmopol

Fiamme ben visibili dalla Baronia. Un incendio che poteva assumere conseguenze gravissime quello avvenuto nella notte nell'area del parco eolico di Anzano di Puglia.

E' stato solo grazie all'allarme lanciato da una pattuglia della Cosmopol, che ha immediatamente allertato i vigili del fuoco se si è evitato davvero il peggio.

L'intervento dei caschi rossi ha evitato che l'incendio potesse avvolgere le strutture eoliche. Ancora da chiarire le cause del rogo.

I carabinieri intervenuti sul posto non escludono alcuna pista tra cui quella dolosa. Alla fine l'incendio è stato circoscritto e spento e l'area bonificata.

Vigili del fuoco impegnati in diversi interventi nelle ultime ore in questa rovente estate 2026.

L'ultimo in ordine di tempo ieri pomeriggio sull’Autostrada A16, in direzione Bari, subito dopo l’uscita di Grottaminarda, per un incendio che ha interessato un autoarticolato adibito al trasporto di generi alimentari.

Le fiamme hanno coinvolto il mezzo pesante, rendendo necessario l’intervento della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda, supportata da due autobotti, che hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Anche in questo caso, non si sono registrate conseguenze a persone.