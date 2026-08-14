Esodo di Ferragosto: i consigli della polizia per viaggiare sicuri Ecco alcune regole fondamentali da seguire

Anche il weekend di Ferragosto, come i precedenti, sarà interessato da un elevato spostamento di turisti, diretti verso le località balneari che percorreranno le principali arterie stradali ed autostradali della provincia di Napoli, in particolare in direzione sud.

Le giornate e le fasce orarie con i maggiori flussi saranno il pomeriggio di venerdì 14 agosto e la mattina di sabato 15 agosto, nonché l’intera giornata di domenica 16 agosto e la mattina di lunedì 17 agosto, quando sono attesi gli spostamenti di rientro.

Per la provincia di Napoli le principali arterie interessate saranno l’Autostrada A1, A16 e A30, ove sono stati rimossi tutti i cantieri mobili, permanendo alcuni restringimenti di carreggiata quali:

Autostrada A1: dal km 734+000 al km 735/800 carr.Sud;dal km735+800 al km734+000 carr.nord; dal km751+000 al km752+400 carr.sud;dal km 75+350 al km751+800 carr. Nord.

Autostrada A16: dal km106+900 al km108+300 carr.est;dal km108+300 al km109+200 carr.est;dal km118+900 al km119+800 carr. Est;dal km120+200 al km119+000 carr ovest

Inoltre, per quanto riguarda la viabilità ordinaria, è previsto un restringimento di carreggiata dal km 33+130 al km 33+180 in direzione Sorrento SS145.

Le limitazioni potranno determinare rallentamenti, soprattutto in presenza di un aumento dei volumi di traffico.

In vista degli spostamenti di Ferragosto, la Polizia di Stato invita gli automobilisti a programmare con attenzione il viaggio e ad adottare comportamenti prudenti e responsabili.

Per affrontare il viaggio in sicurezza, è importante seguire alcune regole fondamentali:

Verificare l’efficienza del veicolo, prestando particolare attenzione a pneumatici, freni, luci, sistemare correttamente bagagli e oggetti trasportati, evitando che possano muoversi o ostacolare la visuale e la guida, assicurarsi che anche gli amici a quattro zampe siano trasportati in sicurezza, utilizzando gli appositi sistemi di ritenuta, informarsi preventivamente sulle condizioni del traffico e sulla viabilità attraverso i canali ufficiali.

Invece, durante la guida:

Utilizzare sempre le cinture di sicurezza e gli appositi sistemi di ritenuta per i bambini, segnalare ogni cambio di corsia con adeguato anticipo, utilizzando gli indicatori di direzione, mantenere, quando le condizioni della circolazione lo consentono, la corsia più a destra, evitando spostamenti inutili tra le corsie;

mantenere una velocità adeguata alle condizioni del traffico e della strada e rispettare le distanze di sicurezza, effettuare pause ogni volta che se ne avverte la necessità, evitando di proseguire la marcia in condizioni di stanchezza, avere a bordo una scorta d’acqua e mantenersi adeguatamente idratati, soprattutto nelle ore più calde, continuare a tenersi informati sui canali ufficiali circa l’evoluzione delle condizioni del traffico e gli eventuali aggiornamenti sulla viabilità.

La polizia stradale rivolge un’attenzione particolare, inoltre, alla prevenzione degli incendi lungo la rete stradale: si ricorda di non gettare mai mozziconi di sigaretta dal finestrino, un comportamento pericoloso che, oltre ad essere sanzionato amministrativamente, può provocare l’innesco di incendi.

Infine, si rinnova a tutti gli utenti della strada l’invito a non sottovalutare il pericolo della distrazione durante la guida, in particolare a causa dell’utilizzo del cellulare, che può compromettere in pochi istanti la sicurezza propria e quella degli altri. Una notifica può aspettare, una chiamata può attendere: bastano pochi secondi di distrazione per cambiare per sempre una vita. La sicurezza stradale inizia da scelte semplici e consapevoli.