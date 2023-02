Luisa Ranieri con De Luca: presto la serie animata televisiva per ragazzi Il nuovo progetto finanziato dalla regione con Rai e Mad Entertainment. Protagonista l'attrice

"Dopo il grande e meritatissimo successo sul palcoscenico di Sanremo, ci ha fatto visita questa mattina la nostra amica Luisa Ranieri per presentarci la seconda stagione di “Food Wizards”, la serie animata televisiva, finanziata dalla Regione Campania, dedicata ai ragazzi e all’educazione alimentare".

Così il presidente della Regione Campania che sulla sua bacheca social ha pubblicato una foto con l'attrice partenopea, Luisa Ranieri, protagonista dell'ultimo film di Paolo Sorrentino "E' stata la Mano di Dio". Ranieri, reduce dal palco dell'Ariston dove ha incantato il pubblico e migliaia di telespettatori sfoggiando un look incredibile, sta lavorando su un progetto che affronta il tema della corretta alimentazione.

Il progetto è attuato in collaborazione con Mad Entertainment di Luciano Stella e con la Rai. L’intera produzione verrà realizzata a Napoli.

"Si tratta di una grande scommessa - scrive De Luca - dal punto di vista tecnologico e industriale è un salto di qualità enorme. In Campania, per il comparto cinematografico, stiamo realizzando investimenti importanti, come mai è avvenuto in passato, a partire dal Polo multimediale/Distretto cinema presso l’ex base Nato di Bagnoli. Il nostro obiettivo è consolidare e accrescere i risultati e i riconoscimenti già raggiunti nel settore del cinema e dell’audiovisivo. Vogliamo creare occasioni di lavoro, promuovere la nostra terra valorizzandone le grandi bellezze"