Ingressi gratis nei musei, ecco i dati in Campania: Pompei regina delle presenze Bene anche Ercolano, Paestum e la Reggia di Caserta. Soddisfatto il ministro Sangiuliano

"L'idea di aprire gratuitamente i musei e i parchi archeologici in una giornata altamente simbolica come quella del 25 aprile si è rivelata una scelta che è piaciuta ai cittadini. I musei sono la geografia della Nazione dove ciascuno di noi ritrova l’identità". Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano commenta i primi dati disponibili relativi alle aperture gratuite, previste in occasione della Festa della Liberazione.

E la Campania, dati alla mano, si conferma tra le mete privilegiate anche per quanto riguarda la fruizione dei tesori culturali.

Nella nostra regione il sito più visitato in assoluto è il Parco archeologico di Pompei, con 27587 ingressi registrati. Molto bene anche la Reggia di Caserta, che si attesta a 11305, e Castl Sant'Elmo e Museo del Novecento a Napoli (11196).

Il Mann fa registrare 6317 biglietti staccati, il Parco archeologico di Ercolano 6298, Paestum e Velia 7029.