Stand-Up Comedy: ecco il nuovo Ep di Antonio Preziosi Il rapper cantautore: "Un album romantico, una lettera d'amore alla musica"

Il Cervello ha rilasciato il suo nuovo EP intitolato “Stand-Up Comedy” pubblicato con la label discografica Orangle Records e distribuito da Universal/Ingrooves. Reduce dall’album La Crisi - con l’esclusiva copertina disegnata dal fumettista internazionale Miguel Angel Martin - il cantautore/rapper e tarologo ritorna a meno di un anno di distanza con un EP di stampo Rap, pop-punk e crossover.

Dopo l’uscita dell’album La Crisi c’è stato un momento in cui volevo lasciare la musica. Ero demotivato da tante cose accadute in quel periodo. Per pensare ad altro, ho iniziato a frequentare le serate di Stand-Up Comedy, io stesso sono un grande fan, in particolare di Ricky Gervais, George Carlin, Andy Kaufman, Jim Carrey e Robin Williams.

Un mio sogno insieme alla musica, è diventare uno stand-upper, e in ogni caso, potrei ugualmente provare la carriera, un giorno. Una sera, ho sentito una comica emergente scendere dal palco e dire ai suoi colleghi: “sogno da una vita che questo sia il venerdì giusto, quello in cui diventerò famosa, conosciuta, e invece arriva il solito raccomandato, finge di fare la gavetta e diventa qualcuno al posto mio, al posto nostro. È solo un altro, venerdì… solo un altro venerdì…” In quel momento, mi sono reso conto che la vita di noi emergenti musicali è molto simile a quella dei comici: aspettiamo sempre quel venerdì che cambierà le cose prima o poi. La notte, tornato a casa dall’evento, ho iniziato a scrivere i testi delle nuove canzoni contenuti in questo piccolo EP, ovvero la parte 1 dell’album che arriverà. Anche se dal titolo non sembra, Stand-Up Comedy è un album romantico, racconta come ho reagito di fronte alla fine di una storia d’amore a più riprese, e di come abbia trovato alla fine del percorso l’amore per me stesso, il più importante. Ed è una lettera d’amore alla musica, mia musa ispiratrice insieme alla comicità, alla stand-up. Per questa nuova fase del mio percorso musicale, ho deciso di collaborare con due artisti emergenti come me che stimo molto, tra cui il cantautore DANI3l3 per il brano “Tra le mie stanze” e VittoriaLo, con cui ho composto anche altri brani che usciranno probabilmente in futuro. Daniele oltre ad essere uno dei più bravi cantanti e artisti che conosca, è anche mio cugino nella vita di tutti i giorni, e Vittoria è un’artista incredibile: è una cantautrice, una producer, e un’amica.

La copertina è stata realizzata dal grafico Federico Picariello, che mi ha accompagnato sin dal mio ritorno alla musica con la grafica Dammi un buon motivo.

L’EP contiene 4 canzoni e una bonus track: 1) Dammi un buon motivo 2) Tra le mie stanze feat DANI3l3 3) Il Cervello & VittoriaLo - Ricordati di me 4) Stand-Up Comedy (è solo un altro venerdì) 5) Il Cervello & VittoriaLo - Dammi un buon motivo (acustica)

Antonio Preziosi nasce ad Avellino nel 1991, si trasferisce a Roma all’età di 18 anni per proseguire gli studi in giornalismo, cinema, sceneggiatura e musica. Ha cantato e suonato il basso per diversi anni in band del panorama alternative, metal e punk italiano. Negli anni successivi al suo trasferimento nella Città Eterna si lega al mondo della spiritualità, alla tarologia, al trasformismo e al mondo dell’esoterismo, temi ricorrenti all’interno dei suoi testi, della sua arte e nell’estetica, fino alla svolta solista con la creazione nel 2017 dell’alter-ego Il Cervello, progetto artistico inizialmente di stampo rap metal che porta dal vivo anche all’estero, ad Amburgo e Berlino, città in cui ha vissuto dal 2017 al 2019. Pubblica nel 2018 il suo primo EP, Spirale, nel 2021 l’album La Crisi e nel 2022 è al lavoro sul nuovo album di cui Stand-Up Comedy è una piccola anticipazione del lavoro che verrà. Stand-Up Comedy come Dammi un buon motivo, Tra le mie stanze e Ricordati di me, una lettera d’amore, ma a sé stesso.