Buon anno ai borghi d'Italia: patrimonio prezioso delle aree interne La sfida: "Al primo posto la salvaguardia e la manutenzione dei centri storici"

Il centro studi alta scuola, in una nota, ringrazia tutta la stampa internazionale e nazionale. "Per il 2022 l’Italia è attesa a sfide importanti riguardanti la canditura a sede del decimo forum mondiale dell’acqua e il rilancio economico dell’intero Paese che è già in corso. Siamo dinanzi ad una grande occasione, probabilmente anche più grande di quella che si presentò nel secondo dopo guerra con il piano Marshall.

Nel nostro paese - scrive Giovanni Selli presidente del centro studi alta scuola e Giuseppe Ragosta addetto stampa della stessa struttura - abbiamo 8000 borghi ricchi di storia e di patrimonio archeologico e culturale da tutelare con particolare attenzione, ma anche da promuovere.

Questi borghi uniti ai ben 6000 siti tra frazioni e centri storici antichi abbandonati per cause naturali costituiscono una grande ricchezza per l’Italia che potrebbe dare vita ad una reale rinascita del territorio con un indotto turistico importante.

Necessita però porre al centro dell’attenzione un tema fondamentale: la salvaguardia e la manutenzione dei centri storici. Nel 2022, grazie al ruolo della stampa internazionale e nazionale riusciremo in una narrazione intensa del meraviglioso patrimonio culturale che si trova nell’Italia dei borghi. Buon anno ai centri storici italiani. Buon anno Italia. Buon anno a tutta la stampa."