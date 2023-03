Maltempo, a mezzanotte scatta l'allerta meteo: rischio frane e allagamenti L'avviso della protezione civile

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido a partire dalla mezzanotte e fino alle 21 di domani, lunedì 27 marzo.

L' avviso contiene, in particolare: - Allerta Gialla per fenomeni temporaleschi improvvisi, repentini e intensi anche accompagnati da fulmini e grandine sulle zone 3, 5, 6, 7, 8 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Tanagro; Basso Cilento) con conseguente criticità idrogeologica.

- Allerta meteo per venti forti occidentali con locali raffiche e conseguente mare agitato su tutto il territorio regionale.

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile sia in ordine al rischio idrogeologico per temporali che per il vento forte.

Si evidenzia la possibilità di ruscellamenti, allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua; saranno possibili la caduta di massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni del territorio particolarmente fragili.