Terremoto, torna a tremare il Sud: scossa a Potenza avvertita anche in Campania Sisma in Basilicata avvertito tra Puglia e Campania

Torna a tremare la terra al Sud Italia: una scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina, 18 marzo 2025, in provincia di Potenza. L'INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, segnala che il sisma ha raggiunto una magnitudo di 4.2 ed è stato nitidamente sentito anche in Puglia, specie nelle zone più interne. L'epicentro a Vaglio di Basilicata, a 6km di profondità. La scossa un minuto dopo le 10. Gli studenti hanno lasciato gli istituti. Molti dipendenti degli uffici pubblici e privati sono scesi in strada. Finora non stati segnalati danni. Verifiche sono comunque in corso da parte della Protezione civile e dei Vigili del fuoco. Il terremoto è stato avvertito anche in Campania, nel salernitano.

Pochi giorni fa un’altra scossa di terremoto era stata avvertita anche in Basilicata, l’epicentro era stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma a 11 km da Lesina, con epicentro sulla Costa Garganica, in provincia di Foggia. Magnitudo 4.7. La scossa era arrivata dopo giorni di apprensione sull’altro versante del Meridione, in provincia di Napoli, per lo sciame sismico in corso nei Campi Flegrei che aveva generato scosse molto forti.

Trema dunque il Sud Italia. Non c'è tregua nell'area flegrea. La popolazione è sotto stress da giorni. Anche sabato, 16 marzo 2025, (alle 13,32) era stata registrata una scossa di 3,9, (una delle più forti degli ultimi tempi) con profondità di 2,5 chilometri ed epicentro nella zona della Solfatara.