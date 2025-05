"Siete sempre gli stessi a candidarvi e non fate mai nulla: siamo stufi" Appello di Biagio Ciaramella, portavoce associazione vittime della strada a tutti i comuni d'Italia

"In molti comuni d’Italia si vota, la parola passa ai cittadini, noi come associazioni vittime della strada, in questi anni stiamo facendo una riflessione sui candidati sindaci e su chi si candida come amministratore. Ebbene, cambiano i simboli dei partiti ma chi si candida sono quasi sempre le stesse persone. Si candidano per il bene dei cittadini o per altro?"

La riflessione arriva dal portavoce dell'associazione mamme coraggio e vittime della strada Biagio Ciaramella.

"Le città sono piene di buche ovunque e tanti altri problemi visibili a tutti cittadini. Ci appelliamo a tutti i candidati sindaci. Nei vostri programmi elettorali avete inserito la sicurezza stradale, ci inviate una copia dei vostri programmi elettorali, sulla nostra mail giustiziaperluig@gmail.com, così da valutare il vostro impegno futuro per la sicurezza stradale?

Sono disposto come portavoce delle tre associazioni a confronto a venire nelle vostre segreterie sul territorio, così da fare gli interessi dei cittadini. Se poi al nostro appello non ci sarà risposta, la vedo dura per i cittadini di questi comuni, che non accettano il confronto con le associazioni. Da anni segnalano agli organi competenti l’insicurezza stradale di vari comuni, maggiormente in Campania di strade comunali, provinciali e regionali".

La foto, uno dei tanti esempi di strade dimenticate in Campania arriva dall'Irpinia. Siamo in uno dei due innesti che dalla variante Manna ad Ariano porta alle località Casone e Orneta. E' una delle tante strade di nessuno ad altissimo rischio.