Dall'Europa ok al Fse Campania: fondi per 1,4 miliardi di euro Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

Bruxelles ha approvato il programma operativo regionale della Campania per l'impiego del Fse+ 2021-2027, il Fondo sociale europeo Plus. La dotazione finanziaria complessiva e' di oltre 1,4 miliardi di euro, di cui poco piu' di un miliardo da fondi Ue. Il sostegno e' riconosciuto nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Campania .