Sanità, De Luca: "Dal 2023 recupereremo i soldi che ci rubavano ogni anno" Accordo in Conferenza Regioni su riparto fondo sanitario regionale: "Criteri erano squilibrati"

Una "grande soddisfazione" viene espressa dal presidente della Regione CAMPANIA Vincenzo De Luca per l'accordo in Conferenza delle Regioni sul riparto del fondo sanitario nazionale. "Abbiamo fatto almeno 5 anni di battaglie all'ultimo sangue per il riequilibrio del fondo sanitario nazionale.

Per 10 anni - dichiara De Luca - la CAMPANIAè stata derubata ogni anno di 220 milioni di euro, perché i criteri di riparto del fondo sanitario erano totalmente squilibrati. Per la prima volta hanno deciso di considerare anche il livello di deprivazione sociale, cioè lo stato generale di povertà in alcuni territori, e l'intuizione di vita che in CAMPANIA è più bassa rispetto al resto d'Italia.

Questo ci consentirà di recuperare, dal 2023, i 200 milioni di euro che ci rubavano fino ad oggi". De Luca ha sottolineato che "quando si tratta di fare il riparto dei fondi in Italia è una guerra, nessun territorio rinuncia a nulla. La forza della CAMPANIAè che abbiamo proposto sempre una linea di coerenza: non di avere di più, non vogliamo nemmeno la solidarietà, ma vogliamo per tutti i cittadini italiani gli stessi diritti e doveri"