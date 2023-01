Reddito di cittadinanza, nel 2022 spesi 8 miliardi. Campania davanti a tutti Nella nostra regione 353mila famiglie hanno percepito il sussidio

Nel 2022 sono stati spesi per il Reddito e la pensione di cittadinanza 7,99 miliardi. E' quanto emerge dagli Osservatori Inpssulla misura di contrasto alla povertà secondo i quali nell'anno hanno avuto accesso ad almeno una mensilità del sussidio 1.685.161 famiglie per 3.662.803 persone coinvolte e 551,11 euro medi di assegno. Il Sud e le Isole hanno avuto il maggior numero di famiglie coinvolte con 1.040.957 famiglie con almeno una mensilità (il 61% del totale di quelle con il sussidio), 2.399.875 persone coinvolte (il 65,5% del totale) e 583,27 euro medi per l'assegno.

Nel Nord hanno avuto nel corso del 2022 almeno una mensilità di Reddito o pensione di cittadinanza 372.317 famiglie per 728.507 persone coinvolte (480,28 euro l 'assegno medio) mentre nel Centro hanno avuto almeno una mensilità di sussidio 271.887 famiglie per 534.421 persone coinvolte (512,18 euro l'assegno medio). La Regione con più famiglie con almeno una mensilità è la Campania con 353.795 famiglie, un numero vicino a quello dell'intero Nord, 877.115 persone coinvolte e un assegno medio più alto della media (617,16). Oltre 300mila famiglie hanno avuto almeno una mensilità anche in Sicilia (306.561). Nel 2021 il numero delle famiglie con almeno una mensilità del sussidio era stato comunque più alto anche a causa delle ricadute economiche della pandemia con 1.771.907 famiglie e 3.956.979 persone coinvolte.