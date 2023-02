Internazionalizzazione, a Roma la cabina di regia: presente anche Federcepi Il presidente Lombardi: incontro proficuo, si aprono nuove prospettive per le nostre aziende

Federcepicostruzioni, con il presidente nazionale Antonio Lombardi, ha partecipato questa mattina alla XI cabina di regia per l’internazionalizzazione, svoltasi nella sala conferenze internazionali del ministero degli Esteri.

L’iniziativa è stata co-presieduta dal ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani e dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Presenti, tra gli altri, il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti; il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida; il ministro della Salute, Orazio Schillaci; il viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Vannia Gava; il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante; il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga; il capo di habinetto del ministero dell'Università e della Ricerca, Marcella Panucci; il capo di gabinetto del ministero del Turismo, Erika Guerri; il capo dipartimento delle Politiche Europee, Fabrizia Lapecorella.

“L’incontro è stato estremamente proficuo - ha commentato a margine il presidente Lombardi - perché ha consentito di individuare le numerose opportunità che si schiudono per le imprese italiane sui mercati esteri: abbiamo rappresentato la necessità di un supporto forte di natura tecnica, burocratica amministrativa ma anche economica, ad un sistema produttivo comuqnue ancora sottodimensionato e frammentato”.

“Si è inoltre discusso - conclude il presidente Lombardi - delle ulteriori opportunità che si schiuderanno per la ricostruzione in Ucraina, non appena – si auspica il prima possibile – termineranno le operazioni belliche – ma anche in Siria e Turchia per la ricostruzione post-sisma: abbiamo dato la massima disponibilità a partecipare alle operazioni, con le nostre imprese, i nostri uomini, i nostri mezzi ed anche il nostro know-how che rimane tra i più apprezzati al mondo”.