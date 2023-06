Saldi estivi in Campania, c'è la data: si parte il 6 luglio Il provvedimento varato dalla Regione: previste restrizioni

Novità importanti per i consumatori: la giunta della Regione Campania ha approvato il provvedimento che disciplina l'avvio dei saldi estivi.

Dopo la Conferenza delle Regioni-Commissione attività produttive, si è deciso di dare il via alla stagione degli sconti dal prossimo 6 luglio.

Previste alcune restrizioni, come sempre accade in questi casi: i saldi, infatti, non potranno durare oltre 60 giorni.

La decisione della Regione Campania, hanno fatto sapere da Palazzo Santa Lucia, è stata condivisa con le associazioni di categoria.