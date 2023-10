Il Pianeta Terra, pubblicato il nuovo numero del mensile sulle fonti rinnovabili La rivista che fu fondata da Ciro Vigorito può essere consultata su Twitter Facebook e LinkedIn

È stato pubblicato il numero di luglio-agosto della rivista mensile Il Pianeta Terra, periodico di informazione e cultura dell’ambiente, dell’energia e delle fonti rinnovabili.

Ecco i temi trattati:

-Il punto di vista di Simone Togni, Direttore Responsabile de Il Pianeta Terra e Presidente dell’ANEV

-Intervista a Umberto Di Matteo, Direttore centro interdipartimentale per la Transizione Energetica ed Ecologica dell’Università Marconi di Roma e Presidente Ises Italia

-Un mondo in controtendenza sulla decarbonizzazione del Prof. G.B. Zorzoli

-La Newsletter ANEV

-Le rinnovabili sono la fonte più conveniente

-Il mercato dei PPA in Italia

…e molto altro ancora.

Scarica la versione digitale cliccando qui.

Da oggi puoi seguire “Il Pianeta Terra” su Twitter Facebook e LinkedIn.