Saldi: in Campania si parte il 5 Gennaio Dureranno 60 giorni: si punta a superare le difficoltà degli ultimi mesi

Decisa la data di avvio dei saldi in Campania, nel 2024 si partirà con gli sconti negli esercizi commerciali di tutta la regione a partire dal prossimo 5 gennaio. Così infatti annuncia una nota emanata da Palazzo Santa Lucia: "Sentite le associazioni di categoria, la Giunta regionale ha deliberato l’inizio dei saldi per la stagione invernale 2023 - 2024, fissando la data al 5 gennaio 2024, per un periodo non superiore ai 60 giorni". Durata dunque di due mesi per i saldi, che puntano a migliorare un commercio messo a dura prova dalle contingenze legate a pandemia, conflitti e ora anche al caro vita.