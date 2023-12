Turismo, Iaccarino: "Fine settimana con grandi numeri in Campania" Il presidente regionale di FederAlberghi: “Tutte le località hanno avuto un ottimo risultato”

Primo fine settimana di festa dai grandi numeri in Campania per il turismo. E se a Napoli erano previsti oltre 200mila visitatori, anche nelle altre città campane sono stati tanti gli arrivi nel ponte dell'Immacolata. A confermarlo il presidente di FederAlberghi Campania, Costanzo Iaccarino: “Veramente è stato un ottimo week end lungo con grandi numeri di visitatori”.

Turismo in Campania

A trainare il settore anche l'enogastronomia e le tante iniziative promosse in occasione del Natale: “Penso che tutte le località sia turistiche sia quelle conosciute più per l'aspetto dell'enogastronomia e dei percorsi alternativi hanno avuto un ottimo risultato in Campania. Città come Sorrento e la stessa Napoli, ma tutte le località hanno avuto manifestazioni e bei tabelloni di promozione come i mercatini. C'è stato un ottimo movimento”.

Non mancano i turisti stranieri, ma al momento si tratta soprattutto di arrivi dalle altre regioni d'Italia: “Qualche turista straniero sicuramente c'è – spiega l'esponente dell'associazione di categoria -, ma i numeri più importanti in questo periodo sono rappresentanti dagli italiani”.

Natale e Capodanno in Campania

Dati, pertanto, che fanno ben sperare per le ormai imminenti festività natalizie: “Diciamo che è un'ottima previsione per un Natale e Capodanno veramente importante. Ci aspettiamo – conclude Costanzo Iaccarino - che siano all'altezza degli ultimi anni e siamo fiduciosi in un bel periodo dal punto di vista turistico per le nostre località”.