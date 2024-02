Voli per la Sardegna, da Napoli 7 nuove linee per l'estate 2024 Oggi l'annuncio della compagnia Ryanair

Ryanair ha annunciato oggi che operera' oltre 400 voli settimanali su 39 rotte sull'aeroporto di Cagliari Elmas nell'estate 2024. Tre aerei della compagnia irlandese avranno base nello scalo sardo. "Un investimento da 300 milioni di dollari", sottolinea il vettore, che conta di creare 90 nuovi posti di lavoro per piloti, personale di cabina e ingegneri e di trasportare tre milioni di passeggeri da e per Cagliari. Come ieri nel presentare le nuove rotte per Olbia e Alghero, Ryanair ha chiesto di eliminare l'addizionale comunale che le compagnie pagano per l'accesso agli aeroporti. Quello annunciato su Cagliari e' presentato dal vettore come "un operativo record". Con Sogaer, la societa' di gestione dello scalo, Ryanair ha un accordo pluriennale. "Anche grazie alla presenza della base operativa a Cagliari", sottolinea Marino Piga, amministratore delegato di Sogaer, "Ryanair nel 2023 ha fatto viaggiare circa 2,7 milioni di passeggeri da e per il capoluogo sardo. Questo consente di guardare con ottimismo alla crescita dello scalo". Nel dettaglio l'aeroporto sardo sara' collegato con Baden Baden (due volte la settimana), Bari (4 voli settimanali), Bologna (14 voli la settimana), Bruxelles Charleroi (5), Budapest (2), Carcassonne (2), Catania (6), Cuneo (3), Dublino (2), Duesseldorf (4), Francoforte (2), Genova (3), Goeteborg (2), Cracovia (5), Londra (5), Madrid (4), Malta (4), Bergamo (22), Milano Malpensa (8), Napoli (7), Norimberga (4), Palermo (5), Palma de Maiorca (2), Parigi Beauvais (3), Parma (3), Perugia (4), Pisa (14), Porto (2), Poznan (2), Rimini (4), Roma Ciampino (14), Siviglia (2), Trieste (3), Torino (8), Valencia (9), Venezia (10), Verona (2), Vienna (2), Varsavia (4).