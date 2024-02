Agricoltori in Vaticano: donano un trattore a Papa Francesco "Ringraziamo il pontefice per averci accolti: gli doniamo il simbolo della nostra fatica"

"Con immensa gratitudine la ringraziamo Santo Padre per averci accolti e invochiamo il suo sostegno e la sua benedizione. Le doniamo un trattore, simbolo della nostra fatica". Così gli agricoltori che saranno oggi in piazza San Pietro per l'Angelus, in una lettera a Papa Francesco. "Da settimane, con orgoglio e tenacia, stiamo manifestando affinché gli organi di governo e i cittadini ascoltino la nostra proposta di riforma del settore agricolo" aggiungono nella lettera. La delegazione del Maf (Movimenti agricoli federati) è giunta nei pressi di piazza San Pietro con un mezzo agricolo.

Gli agricoltori hanno donato al Papa anche la farina, "simbolo del nostro lavoro, del pane e del Pane di Cristo", l'immagine di un Cristo rinvenuta in un campo mentre un agricoltore arava e una campana, utilizzata dagli agricoltori per richiamare gli animali ma anche "simbolo del pellegrinaggio", spiegano gli agricoltori in Vaticano.