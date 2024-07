Camera di Commercio "Bata polemiche: bene la Regione" Loffreda (Coldiretti): "Non si poteva non nominare il commissario: imprese vogliono risposte"

"Basta polemiche , è ora di passare ai fatti. La Camera di Commercio di Napoli ha bisogno di una guida sicura per tornare al più presto nel pieno delle sue funzioni", questo l'invito del direttore di Coldiretti Napoli Salvatore Loffreda in merito alla vicenda. "La Regione Campania non poteva non nominare il Prefetto Raffaele Cannizzaro per garantire il rispetto delle regole. Ha operato la scelta giusta per completare la procedura di rinnovo dell'organo. L'auspicio è che il lavoro del commissario si riesca a concludere in tempi ragionevoli ". La Camera di Commercio di Napoli è un punto di riferimento per tutte le imprese: "Dopo gli anni bui del Covid e la ripartenza, adesso gli agricoltori e le imprese hanno bisogno di risposte certe per programmare il futuro cavalcando l'onda del boom del turismo che ha riportato Napoli e la Campania al centro del mondo" conclude il direttore di Coldiretti Napoli Salvatore Loffreda.