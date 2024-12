Salta "Decontribuzione Sud", i timori di Confindustria Campania Il presidente De Vizia: l'agevolazione che dovrebbe sostituirla non è chiara, Mezzogiorno a rischio

"Con la Legge di Bilancio Decontribuzione Sud viene meno e l'agevolazione che dovrebbe prenderne il posto resta al momento un'incognita, il che desta molta incertezza e preoccupazione per Confindustria Campania in quanto la nuova misura dovrà essere altrettanto efficace nell'attenuare i gap di competitività tra il nord e il sud del Paese": così, in una nota, l'associazione manifesta i timori per le ricadute sul territorio.

Secondo il presidente degli industriali campani, Emilio De Vizia, "dalla pandemia in poi il Sud ha mostrato segnali di vitalità non indifferenti, in termini di Pil, di investimenti, di crescita delle esportazioni e di incremento dell'occupazione, nonostante i fenomeni migratori interni. Decontribuzione Sud è stata una delle misure attraverso cui il sistema produttivo meridionale ha 'tenuto' e grazie alla quale è stata preservata la base occupazionale. Si tratta della misura più efficace sinora adottata a favore del Mezzogiorno, senza la quale le aziende si troveranno aggravate di nuovi costi".