Programma Gol Campania, Ditto: "Opportunità da valorizzare" Ben 122mila beneficiari, molti dei quali appartenenti a fasce fragili

Il programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) rappresenta una grande opportunità per il territorio campano, con 122mila beneficiari, molti dei quali appartenenti a fasce fragili, che hanno usufruito di questa misura. "Tuttavia, l'efficacia di questo strumento, fondamentale per la riqualificazione e l'inserimento nel mondo del lavoro, rischia di essere compromessa da gravi ritardi nei pagamenti".

Ne è convinto Enrico Ditto, imprenditore nel settore della formazione e delle attività ricettive.

“Le agenzie formative, che svolgono un ruolo cruciale nell'erogazione dei corsi di formazione e nell'accompagnamento dei beneficiari, si trovano a dover fronteggiare ritardi nei pagamenti che si protraggono da mesi, alcuni anche oltre i dieci mesi, creando difficoltà economiche significative per le agenzie e mettendo a rischio la continuità dei servizi", spiega.

"I ritardi nei pagamenti - sottolinea Ditto - non solo penalizzano le agenzie formative, ma si ripercuotono negativamente sui beneficiari del programma, che vedono rallentare il loro percorso di formazione e reinserimento lavorativo. Inoltre, tali ritardi compromettono l'efficacia del programma Gol nel suo complesso, ostacolando il raggiungimento degli obiettivi di crescita e occupazione che si prefigge".

La soluzione? "Per superare queste criticità e valorizzare appieno il potenziale del Programma GOL, è necessario un intervento tempestivo e risolutivo. Soprattutto, bisogna implementare un sistema di pagamenti più efficiente e rapido, in linea con la riforma del Pnrr, che prevede un termine di 30 giorni per i pagamenti della Pubblica Amministrazione", la ricetta dell'imprenditore.

Ma non solo: "Rafforzare l'organico regionale dedicato al programma Gol, velocizzare gli appuntamenti ai centri per l'impiego per garantire una gestione più efficace, semplificare le procedure amministrative e burocratiche per velocizzare gli esami finali e i pagamenti, fornire informazioni chiare e tempestive sullo stato dei pagamenti e sulle tempistiche previste".

"Il programma Gol - conclude Ditto - rappresenta un'opportunità preziosa per il futuro della Campania. Superando le attuali criticità e implementando le soluzioni proposte, si potrà garantire il successo di questa iniziativa, rafforzando le competenze dei cittadini, favorendo l'occupabilità e contribuendo concretamente alla crescita del territorio".