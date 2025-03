La moda italiana in Kazakistan: partecipa anche la Regione Campania L'iniziativa promossa dall'assessorato alle attività produttive con le aziende locali

La Regione Campania, attraverso l’assessorato alle Attività Produttive, partecipa con una missione collettiva di MPMI campane operanti nel settore calzaturiero/pelletteria all’evento “La Moda Italiana @ Almaty”, in programma al “Dom Priemov” in Almaty, Kazakistan, dal 5 al 7 marzo 2025.

"L’evento è organizzato da Anci Servizi, società appartenente ad Assocalzaturifici, in collaborazione con EMI – Ente Moda Italia, con il patrocinio di Sistema Moda Italia, Associazione Italiana Pellicceria e Assopellettieri, ed il supporto organizzativo e promozionale di ICE Agenzia, nella tradizionale formula dei b2b finalizzata a sostenere l’ingresso delle piccole e medie imprese delle calzature e pelletteria nel mercato centro asiatico. Con tale missione collettiva, in prosieguo della partecipazione di ottobre 2024, si intende promuovere il settore calzaturiero e della pelletteria campana in un’area divenuta strategica, in considerazione del fatto che il Kazakistan si sta dimostrando essere uno dei mercati di sbocco emergenti tra i più interessanti nel medio termine per tutto il comparto moda italiano ed un punto di riferimento fondamentale per la domanda dell’intera area", si legge nella nota della Regione.

Dodici le aziende campane del settore calzaturiero/pelletteria che partecipano alla missione collettiva, selezionate mediante partecipazione ad un avviso pubblico della Regione: CALPIERRE S.R.L., CALZATURIFICIO MUSELLA S.R.L., CU-TEST S.R.L., FLORENCE S.A.S., DEBUTTO DONNA, DI&DI COMPANY S.R.L., DUEDI' S.R.L., KILESA S.R.L.S., MARCIANO S.R.L., MOON FLOWER S.R.L., NOA S.R.L., TIFFI S.R.L. Durante le giornate dell’evento, presso lo spazio espositivo regionale sono previste anche degustazioni di prodotti tipici campani.