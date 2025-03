Aerospazio, la Regione al fianco delle imprese all'evento di Montreal in Canada Il settore campano protagonista all'iniziativa internazionale

La Regione Campania, insieme al DAC – Distretto Aerospaziale della Campania – partecipa con una missione collettiva di aziende e consorzi ad "Aeromart Monteral 2025", in programma in Canada dal 25 al 27 marzo 2025. Alla missione collettiva della Regione Campania, si affianca, in sinergia, il C.I.R.A., il “Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali”, a Capua.

"Aeromart Montreal - ricorda Palazzo Santa Lucia - è uno dei più importanti eventi di networking internazionale dedicato all'industria aerospaziale e riunisce aziende, professionisti ed esperti del settore per discutere le ultime innovazioni e sviluppi nella tecnologia aerospaziale. L'evento è particolarmente noto per il suo formato di incontri B2B, che facilita le connessioni tra potenziali partner, fornitori e clienti e si concentra su vari ambiti dell'industria aerospaziale, inclusi la produzione di aeromobili, i sistemi di aviazione e la relativa supply-chain, lo spazio e rappresenta un'opportunità molto importante a livello internazionale per le PMI campane e le aziende di diverse dimensioni per esplorare e ricercare nuove opportunità di business, condividere conoscenze e collaborare su progetti futuri. La partecipazione della Regione Campania all’evento, con una propria area regionale, è diretta a promuovere le specializzazioni e le capacità del settore aerospaziale campano al fine di attivare nuovi business per le aziende partecipanti nell’area nord-americana, ed in particolare canadese, area molto interessata ad incrementare collaborazioni e-business con i cluster europei in questo periodo".

Ecco l’elenco dei partecipanti alla missione collettiva:



CONSORZI:

DAC (DISTRETTO AEROSPAZIALE CAMPANO)



IMPRESE:

3DNA SRL

A. ABETE SRL

ADLER AERO SPA

AIR ITALY SRL

CAM SRL

CMD

DEAGLE SRL

DeAms SRL

DELVA SRL

MAROTTA SRL

METITALIA SRL

O.M.P.M. SRL

PCM SRL

SIA SRL

SIFER SRL

TESI SRL