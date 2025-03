Polizze catastrofali, Cna: "Proroga del termine è decisione di buon senso" Il tavolo convocato per lunedì prossimo al Mimit con le associazioni datoriali diventa ora prezioso

"Finalmente una decisione in nome del buon senso sulle polizze catastrofali". Se le indiscrezioni che si leggono sulle agenzie di stampa saranno confermate, Cna valuta positivamente il provvedimento del consiglio dei ministri, grazie all’impegno del presidente del consiglio, di prorogare a gennaio del 2026 l’entrata in vigore dell’obbligo di assicurazione contro gli eventi catastrofali per le piccole imprese. Il governo ha accolto le ripetute richieste della Confederazione e di tutto il sistema produttivo di spostare in avanti l’obbligo a causa dei molti elementi di incertezza.

"La proroga a gennaio è senza dubbio adeguata per sciogliere una serie di nodi interpretativi, fissare criteri e requisiti standard dei contratti, realizzare il portale Ivass che consenta alle imprese di confrontare le offerte e scegliere in modo consapevole.

Il tavolo convocato per lunedì prossimo al Mimit con le associazioni datoriali diventa ora un prezioso appuntamento per definire in tempi rapidi il percorso per costruire un quadro chiaro ed efficiente".