Dazi Usa, Cia Campania: sostenere viticoltori con fondi Pnrr Fusco: la Campania con i suoi vigneti storici dà un contributo insostituibile al prestigio del Paese

“Difendere il vino significa difendere il Made in Italy autentico e soprattutto la Campania, che con i suoi vitigni storici e i suoi territori unici dà un contributo insostituibile al prestigio internazionale del nostro Paese. Lasciare che i dazi mettano in ginocchio i nostri produttori sarebbe una sconfitta non solo economica, ma anche culturale e sociale”. E' l'appello che arriva da Carmine Fusco, Commissario di Cia-Agricoltori Italiani Campania, che chiede di sostenere i viticoltori in questo momento storico e ribadisce l'importanza di questo comparto per l'economia campana citando alcuni dei vigneti più rappresentativi della regione.

“I dazi Usa del 15% sull’import del vino, ora resi definitivi, sono un colpo durissimo per il comparto vitivinicolo campano e italiano. Sappiamo – afferma Fusco - che le trattative non sono ancora concluse, ma per ora resta una grande delusione per la mancanza di misure concrete a difesa del vino, un settore strategico per l’economia del Paese e presidio vitale per le aree interne”.

Secondo l'esponente della Cia “una bottiglia di vino italiano negli scaffali americani rischia di subire un aumento medio del 40%, tra cambio sfavorevole e nuove tariffe. Un danno che comprometterà gravemente la competitività delle nostre aziende a vantaggio di vini provenienti da Paesi terzi”.

Vino ed export: quali effetti con i Dazi

E dunque, secondo Fusco il rischio sarebbe “un crollo delle esportazioni verso il primo mercato extra-Ue, con conseguenze pesantissime per la Campania e tutte le sue province produttrici di vini di eccellenza: dall’Aglianico del Taburno nel Beneventano, al Greco di Tufo e al Fiano d’Avellino nell’Irpinia, dalla Falanghina del Sannio, fino ai vini del Casertano e del Salernitano. “Queste non sono solo etichette pregiate, spiega Fusco, ma il risultato del lavoro di migliaia di famiglie e di imprese agricole che, con sacrificio e innovazione, tengono vivi i territori e raccontano la vera identità della nostra regione nel mondo”.

Per la Cia Campania “servono indennizzi immediati, sgravi fiscali, accesso semplificato al credito e un forte piano di promozione e di educazione al consumo consapevole, sia nei mercati maturi che in quelli emergenti”.

La proposta: i fondi Pnrr per sostenere viticoltori

“È indispensabile utilizzare anche le risorse del PNRR per compensare le perdite e proteggere un comparto che vale economia, cultura, occupazione e futuro per l’intero Mezzogiorno. Ora il Governo deve mettere in campo senza ulteriori ritardi aiuti concreti, e può farlo proprio attingendo dal PNRR”.

Cia Campania: inviteremo l’Ambasciatore Stati Uniti e Console statunitense a Napoli

“Come Cia Campania – annuncia Fusco - inviteremo l’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia e il Console statunitense a Napoli a visitare una serie di cantine del nostro territorio, per far comprendere loro in maniera chiara di che pasta sono fatte le aziende vitivinicole campane, con la loro storia, la loro qualità e la loro capacità di innovazione” .