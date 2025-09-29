Cia Campania: via libera del consiglio alla direttiva sul monitoraggio dei suoli Fusco: "Segnale positivo verso una legge nazionale"

Cia-Agricoltori Italiani Campania accoglie con favore l’approvazione, da parte del Consiglio europeo, della direttiva sul monitoraggio del suolo, che segna un punto di svolta nella protezione di questa risorsa fondamentale per la produzione agricola, la biodiversità e l’ambiente.“È un risultato significativo, che recepisce molte delle nostre sollecitazioni “ ,afferma il commissario regionale di Cia Campania, Carmine Fusco .

“In particolare, giudichiamo molto positivo che siano state eliminate le misure obbligatorie di gestione del suolo per i proprietari terrieri, inizialmente previste nella bozza. Sarebbero state un ulteriore peso burocratico ed economico per le aziende agricole, già sottoposte a numerose difficoltà e adempimenti complessi”.La direttiva dedica particolare attenzione ai fenomeni che incidono sulla salute e sulla produttività dei terreni, come l’impermeabilizzazione, ossia la copertura con materiali come cemento e asfalto, e la rimozione dello strato superficiale durante i lavori edilizi.

“L’articolo 12”, prosegue Fusco, “è uno degli elementi più rilevanti, perché introduce i primi principi per limitare il consumo di suolo. È un tema di estrema urgenza per la Campania, dove la pressione urbanistica e il rischio di dissesto idrogeologico sono molto elevati. La tutela dei suoli è essenziale non solo per la competitività delle nostre imprese agricole, ma anche per la sicurezza delle comunità locali”.Secondo i dati più recenti, la Campania è tra le regioni italiane con il più alto livello di consumo di suolo, con aree particolarmente vulnerabili nella Piana Campana, nel Litorale Domizio e nella provincia di Napoli.

“In questi territori”, spiega Fusco ,“l’espansione edilizia e industriale ha eroso terreni agricoli di grande valore, con effetti negativi sulla produzione e sull’equilibrio ambientale. Ciò aumenta anche la fragilità idrogeologica, come dimostrano i frequenti episodi di frane e allagamenti che colpiscono la regione”.

La direttiva sarà ora sottoposta alla votazione finale del Parlamento europeo nelle prossime settimane. Dopo l’approvazione, gli Stati membri avranno tre anni di tempo per recepirla nei rispettivi ordinamenti.“È indispensabile”,conclude Fusco, “ che l’Italia proceda senza indugi, predisponendo una normativa semplice e chiara che non crei nuovi oneri o difficoltà per gli agricoltori.

Questo provvedimento rappresenta un passaggio strategico verso una legge nazionale sul consumo di suolo, fondamentale per salvaguardare l’agricoltura, l’ambiente e le comunità rurali”. Infine, Fusco sottolinea l’importanza di promuovere pratiche agricole sostenibili, come l’agricoltura di precisione, le rotazioni colturali e l’uso di tecniche di gestione del terreno che favoriscano la rigenerazione della fertilità naturale dei suoli.

“Proteggere il suolo”, conclude, “significa anche valorizzare il ruolo degli agricoltori come custodi del territorio, sostenendo investimenti che rafforzino la resilienza ambientale e la competitività delle imprese agricole, nel pieno rispetto delle risorse naturali”.