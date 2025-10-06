Autorità di sistema Tirreno Centrale, Annunziata saluta: "Anni straordinari" Al suo posto il ministro Salvini ha nominato il commissario Cuccaro

"Grazie al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini e al viceministro Edoardo Rixi per la fiducia accordatami. Il lavoro fatto in questi quattro anni oltre a raggiungere importanti risultati, ha creato tutti i presupposti per delineare un roseo futuro ai porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia". Così, in una nota, l'ormai ex presidente dell'Autorità di sistema del Tirreno Centrale, Andrea Annunziata, si è congedato dalla guida dei porti campani.

"L’approvazione del documento di programmazione strategica dell’Adsp del Mare Tirreno Centrale e i tre piani regolatori dei porti, sono strumenti indispensabili per accompagnare la crescita di questi scali. In particolare con gli interventi finanziati dal PNRR (con alcuni cantieri chiusi in anticipo) e i lavori che stanno accompagnando la transizione ecologica , nei prossimi anni, aumenterà ancora di più la competitività dei porti del Sistema - sottolinea Annunziata -. Come ho avuto modo di ribadire nella mia lettera di dimissioni al ministro Salvini, sono e resto a disposizione per accompagnare la transizione della nuova Governance a cominciare dal passaggio di consegne al dottor Eliseo Cuccaro a cui vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro".