Spesa Psr 2014-2022, oltre il 99,93%, Caputo: "Percorso costruito negli anni" "Scelte, responsabilità, impegno quotidiano e lavoro di squadra"

"La Campania chiude il PSR 2014–2022 con oltre il 99,93% di spesa. Un risultato importante, che parla di serietà amministrativa, capacità di programmazione e lavoro di squadra.

È la conferma che, quando si governa con metodo, ascolto dei territori e rispetto delle regole europee, le risorse oltre ad arrivare vengono anche spese davvero per chi lavora nei campi, per le imprese, per le aree rurali".

Lo ha annunciato Nicola Caputo consigliere del ministero degli esteri per l’internazionalizzazione della filiera agroalimentare e per le politiche europee e internazionali di settore ed ex Assessore regionale all’agricoltura.

"Un percorso costruito negli anni, fatto di scelte, responsabilità e impegno quotidiano di una struttura che ha saputo reggere la complessità e portare a casa il risultato. Un ringraziamento sincero a tutti il team dell’assessorato all’agricoktura per lo sforzo straordinario che ha reso possibile questo risultato.

Un lavoro corale, competente, tenace, che ha saputo affrontare una sfida tutt’altro che semplice. Un ringraziamento a tutte le associazioni del mondo agricolo ed in particolare a quelle del tavolo verde per il contributo ed il senso di responsabilità dimostrato. Un ringraziamento ovviamente al mondo delle professioni agricole per il supporto.

Un pensiero affettuoso a Mariella Passari - conclude Nicola Caputo - da lassù sarà fiera di leggere i risultati che, passo dopo passo, con serietà e senso delle istituzioni, sono stati raggiunti dall’Assessorato. Sono stati bravi tutti.

Questi risultati non arrivano mai per caso. Ora avanti, con la nuova programmazione, sapendo che le basi sono solide".