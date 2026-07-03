Marzano, Confagricoltura Campania: bene i 28 milioni per il benessere animale "Ora la Regione rafforzi gli investimenti nelle aziende"

"Accogliamo con soddisfazione la decisione della Regione Campania di destinare 28 milioni di euro al finanziamento della misura dedicata al benessere animale per l'annualità 2027.

È una scelta che va nella direzione che Confagricoltura Campania ha sostenuto fin dall'avvio del confronto sulla rimodulazione del Complemento di Sviluppo Rurale e rappresenta una risposta concreta alle esigenze degli allevatori”.

Lo dichiara il presidente di Confagricoltura Campania, Fabrizio Marzano, commentando la proposta dell'Assessora regionale all'Agricoltura, Maria Carmela Serluca.

"Le aziende zootecniche - continua Marzano - hanno investito risorse e affrontato sacrifici importanti per adeguarsi a standard sempre più elevati in materia di benessere animale. La tutela del benessere animale rappresenta oggi uno degli strumenti più efficaci per perseguire gli obiettivi della Pac.

L'elevata e crescente partecipazione alla misura dimostra la volontà degli allevatori campani di puntare su sostenibilità, qualità e competitività. Questo risultato premia il loro impegno e riconosce il valore di un comparto strategico per l'agricoltura regionale.

Ora, però, bisogna compiere un ulteriore passo in avanti. Rafforzare gli interventi in grado di favorire gli investimenti, l'ammodernamento delle strutture, l'innovazione e la crescita della competitività. Senza investimenti sarà difficile accompagnare le aziende nelle sfide che attendono il settore”.

“Confagricoltura Campania continuerà il confronto con la Regione in uno spirito costruttivo, per sostenere lo sviluppo delle imprese agricole e garantire prospettive di crescita all'intero settore primario”, conclude Marzano.

