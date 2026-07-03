Avviata interlocuzione tra Partito Rea e Democrazia Cristiana Gettate le basi per un percorso programmatico condiviso in vista delle prossime scadenze elettorali

Si è tenuto nei giorni scorsi un vertice politico tra il Partito Rea e la Democrazia Cristiana. Un tavolo di confronto nato dalla concorde volontà di avviare una seria e pacata riflessione sulle attuali dinamiche del Paese e di esplorare nuove, costruttive convergenze.

All'incontro hanno preso parte i vertici dei due partiti: il Segretario nazionale del Partito Rea Gabriella Caramanica ed il Segretario Nazionale della Democrazia Cristiana Franco De Simoni Il colloquio si è svolto in un clima di profonda e leale collaborazione, espressione di quella necessaria cultura del dialogo che deve tornare a rappresentare il perno di una politica orientata esclusivamente al bene comune.

Pur nel rigoroso rispetto delle reciproche autonomie e delle diverse sensibilità che animano le due forze politiche, è emersa la chiara necessità di inaugurare un "cantiere" di lavoro comune. L'obiettivo condiviso dalle delegazioni è quello di iniziare a fare sintesi, ponendo le fondamenta per una piattaforma programmatica solida e moderata, capace di presentarsi con autorevolezza, credibilità e senso di responsabilità alle prossime sfide elettorali a cominciare dalle amministrative di Roma.

Non si tratta, in questa fase embrionale, di definire perimetri rigidi o scendere nel dettaglio delle singole contingenze, bensì di tracciare un orizzonte di senso condiviso. Un percorso graduale che, attraverso un'interlocuzione costante, permetta di unire le forze per rispondere con lungimiranza alle complesse istanze dei cittadini.