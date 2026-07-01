Fico: "Si è conclusa una tappa importante del percorso del Pnrr" "Abbiamo approvato nuovi interventi sulla missione salute"

Si è conclusa una tappa importante del percorso Pnrr. In giunta abbiamo approvato nuovi interventi sulla missione salute che si inseriscono in un percorso di profonda trasformazione della sanità territoriale che stiamo portando avanti in Campania".

Ad affermarlo è il governatore della regione Campania Roberto Fico.

"Oggi in Campania sono operative 136 case della comunità, 26 ospedali di comunità e 63 centrali operative territoriali. Sono presidi che vanno a rafforzare la rete di medicina territoriale, con servizi di assistenza sempre più vicini alle persone, così da ridurre anche la pressione sui pronto soccorso.

A questo si aggiungono 230 nuovi posti letto di terapia intensiva, 319 di terapia semi-intensiva, 13 pronto soccorso riqualificati e oltre 400 nuove grandi apparecchiature diagnostiche già installate.

Sappiamo che questo è solo un punto di partenza. Le nuove strutture entreranno progressivamente a regime e continueremo a investire perché possano dare le risposte che il territorio aspetta. Abbiamo già destinato 98 milioni di euro per consentire alle Asl di assumere il personale necessario e altri 62 milioni per rafforzare la rete territoriale. A breve partirà anche il bando per gli infermieri di comunità e stiamo lavorando al nuovo Piano ospedaliero regionale.

Perché una sanità migliore - conclude - non si costruisce con un solo intervento, ma attraverso un progetto complessivo che metta insieme strutture, tecnologie, personale e organizzazione. È il percorso che abbiamo avviato e che continueremo a portare avanti per una sanità pubblica sempre più moderna, efficiente e vicina alle persone".