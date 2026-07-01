Piano Casa. Iannone: "Altro impegno del programma mantenuto dal Governo Meloni" In 10 anni 100 mila alloggi, ci saranno 970 milioni di euro per riqualificare subito il patrimonio

“Con il voto in Senato si e’ giunti all’approvazione di un provvedimento fondamentale che era un impegno preciso del programma di Governo del Centrodestra. Il Presidente Meloni ed il Ministro Salvini hanno posto la base per risolvere l’emergenza abitativa: un piano per realizzare in 10 anni 100 mila alloggi, ci saranno 970 milioni di euro per riqualificare subito il patrimonio pubblico con 60 mila alloggi chiusi ed inutilizzabili, si dara’ risposta alle fasce di popolazione che hanno piu’ bisogno, come famiglie a basso reddito, anziani e persone fragili, giovani e studenti, personale militare, personale sanitario, personale scolastico, assegnatari di case popolari. Dal Piano Casa Fanfani in poi non si e’ conosciuto nessun altro intervento come quello che si concretizza oggi. Quando ascoltiamo le dichiarazioni del parlamentari del Campo Largo, anche su questo tema sanno tutto oggi ma non hanno fatto nulla ieri. Basti pensare che quello che e’ stato speso con il Superbonus 110, che ha utilizzato oltre 170 miliardi per ristrutturare una piccola parte del patrimonio edilizio italiano con lo scandalo di castelli e megaville, si sarebbe potuto gia’ risolvere l’esigenza delle oltre 650 mila famiglie italiane. Come sempre siamo al cospetto di una opposizione che non pensa alla Nazione ma pensa alla fazione, che sa tutto e come si realizza tutto solo quando governano gli altri. Oggi il Governo mantiene un altro impegno del programma su cui ha ricevuto la fiducia degli Italiani.” Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Sottosegretario al Mit.