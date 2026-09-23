Fondi di coesione: risultati concreti per l'agricoltura in Campania Oltre 15 milioni di euro già attivati, pari al 55% delle risorse assegnate

"Sono particolarmente soddisfatta dei risultati già raggiunti nell’attuazione degli interventi finanziati attraverso i fondi di coesione, che testimoniano la capacità della Regione Campania di trasformare le risorse disponibili in investimenti concreti per i nostri territori e le nostre imprese agricole".

Ad affermarlo è l'assessore regionale all'agricoltura Maria Carmela Serluca.

Numeri che raccontano un lavoro importante:

Oltre 15 milioni di euro già attivati, pari al 55% delle risorse assegnate nell’ambito dell’Accordo per la Coesione.

99,8% di spesa realizzata per gli interventi di forestazione, su una dotazione di oltre 408 milioni di euro.

122,3 milioni di euro di spesa realizzata per il sostegno alla crescita e alla competitività delle aziende agricole, pari al 90,9% delle risorse programmate.

Risultati che ci rendono orgogliosi e che sono frutto dell’ottimo lavoro della direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, dei dirigenti e di tutti i funzionari impegnati quotidianamente nell’attuazione delle politiche regionali.

A loro va il mio sincero ringraziamento per la professionalità, la competenza e l’impegno dimostrati.

Continuiamo insieme a lavorare con determinazione per completare gli interventi avviati, accelerare i nuovi investimenti e sostenere un’agricoltura sempre più competitiva, un territorio più sicuro e uno sviluppo sostenibile per tutta la Campania.

Le risorse diventano opportunità quando dietro ci sono programmazione, competenza e lavoro di squadra!