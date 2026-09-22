Sangiuliano posta foto di donna col niqab a Napoli: "Pericolo islamizzazione" Lo scatto a Porta Nolana: migliaia di commenti e polemiche

Gennaro Sangiuliano, neo coordinatore di Fratelli d'Italia in Campania, capo dell'opposizione in Consiglio regionale e già ministro della Cultura, ha postato su Facebook e Instagram una foto in cui si vede una ragazza con il volto parzialmente coperto da un niqab, accompagnata dalla frase: "Ecco il pericolo islamizzazione".

LA SPIEGAZIONE DI SANGIULIANO

L'esponente meloniano ha spiegato: "Questa foto è stata scattata ieri a Porta Nolana nel centro di Napoli, a poca distanza dall'Università Federico II, simbolo della nostra storia. Non possiamo accettare questa oppressione, è una minaccia all'identità nazionale".

LA REAZIONE SUI SOCIAL

Il post ha raccolto in poche ore, solo su Facebook, 5.470 commenti, molti dei quali critici. All'Ansa, Sangiuliano ha aggiunto di aver raggiunto su Instagram mezzo milione di visualizzazioni e moltissimi like, ammettendo che non sono mancate anche reazioni contrarie.

IL RICHIAMO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA

Sangiuliano ha inoltre precisato: "In Italia e in Europa esiste una norma che impone che il volto non può essere coperto per ragioni di sicurezza e consentire così l'immediata identificazione".

IL CONTESTO DI PORTA NOLANA

Porta Nolana è una zona non lontana dalla stazione centrale di Napoli, dove numerosi stranieri vendono la propria merce su bancarelle. In passato i residenti hanno più volte lamentato disagi legati alla presenza del cosiddetto "mercato delle pulci".