Nuovo decreto: la Campania da venerdì sarà area gialla Le zone in Italia saranno tre. Ecco le regole: Campania che e' definita a rischio medio

Il premier Conte ha illustrato questa sera il nuovo decreto per arginare il contagio da Coronavirus, che divide l'Italia in tre zone. La Campania e' stata decretata area gialla.

Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta sono considerate zona rossa, mentre Puglia e Sicilia diventano zona arancione. Tutte le altre regioni italiane – compresa la Campania – fanno parte della zona gialla (il colore verde è stato sostituito nelle ultime ore dal giallo).

Una decisione che prevede una serie di nuove regole che entreranno in vigore a partire da venerdì sei novembre e saranno valide fino al tre dicembre. Il premier Conte ha spiegato di aver deciso di fare entrare in vigore il decreto venerdì per dare modo ai cittadini di prepararsi alla nuova normativa anti contagio.

La Campania, quindi, è stata considerata dal Ministero della Salute una regione a rischio medio e pertanto non sarà sottoposta alle maggiori restrizioni previste per le aree arancioni e rosse.

Nessuna regione sarà area verde, perché ha spiegato Conte: il virus corre veloce non possiamo giudicare una area non a rischio. Dobbiamo raffreddare la curva epidemiologica".

Il decreto sarà valido fino al 3 dicembre. Bar e ristoranti restano aperti fino alle 18, restano aperti i negozi e barbieri. E' consentita la circolazione tra comuni.

«Nell'area gialla, con criticità moderata, rientrano Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia.-Romagna. Lazio, Liguria». Ha spiegato in diretta.

Secondo quanto previsto dal nuovo Dpcm, dunque, da venerdì coprifuoco dalle 22 alle 5, salvo per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Saranno consentiti gli spostamenti anche fuori Regione, purché le Regioni accanto siano nella stessa zona rischio moderato. È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Centri commerciali chiusi nei giorni festivi e pre-festivi, ma rimarranno aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie ed edicole collocati al loro interno;

Didattica a distanza al 100% per tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e terza media; capienza dei mezzi pubblici dimezzata (al 50%); musei e mostre chiusi; corner per giochi e bingo in bar e tabaccherie chiusi.