De Magistris: Governo non fa zona rossa perchè teme proteste Il sindaco di Napoli attacca: sulla Campania sta diventando questione politica

"L'architrave che aveva costruito il Governo non era male, il problema è che poi si sono persi sui colori. Non ci volevo credere, ma inizio a pensare che sulla Campania ci sia un fatto non solo tecnico, ma che stia diventando un fatto politico". Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, intervenuto a "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1. "Qualcuno mi deve spiegare - ha aggiunto De Magistris - perché De Luca nelle sue dichiarazioni a ottobre voleva chiudere tutto. Poi si è spaventato per le manifestazioni? Ecco, se diceva che la situazione era drammatica quando c'erano 600 casi al giorno ma oggi ne abbiamo 6mila e da quello che so io sono molti più di 6mila, com'è possibile che il problema diventa il cittadino che cammina con la mascherina o il sindaco che non chiude il lungomare? Inizio a pensare che tutto è iniziato quel venerdì in cui il presidente della Regione annunciò il lockdown e scoppiò la tensione sociale. Il Governo non fa la Campania zona rossa perché ha paura delle proteste? E' una delle letture. Io sono contento di essere zona gialla, ma allora riteniamo che sia falso quello che dicono i medici che gli ospedali sono al collasso".