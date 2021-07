De Luca: «Pochi studenti vaccinati? Scuole chiuse: si farà la dad» Il governatore: «Non ci vuole molto a capirlo: pochi ragazzi vaccinati equivale a fare la dad»

Non c'è nessun obbligo a vaccinarsi ma neanche a tenere le scuole aperte. Se abbiamo in un istituto solo il 10% di ragazzi vaccinati è chiaro che si fa la dad, non c'è niente da fare, non è che possiamo creare focolai con le nostre mani". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di un evento a Pozzuoli. "Ma non penso che ci voglia molto a capirlo, occorre un impegno straordinario che occorre soprattutto ai ragazzi e alle ragazze per andare finalmente a scuola. E avere una vita tranquilla. Bisogna fare uno sforzo in più. Apriremo quando saremo tranquilli" conclude De Luca.