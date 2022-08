Elezioni politiche, ecco i candidati del Pd in Campania Topo e Amendola penalizzati, ma Letta: "il pd è comunità"

Si va delinando il quadro delle candidature espresse dal Partito democratico al termine della direzione nazionale al Nazareno.

In Campania, il Partito democratico schiera:

Napoli Camera Po1 Napoli città Marco Sarracino, Loredana Raia, Lello Topo

Po2 ( Napoli provincia ) Roberto Speranza, Loredana Raia, Lello Topo

P03 Caserta-Benevento Stefano Graziano, Antonella Pepe

P04 Salerno - Avellino Piero De Luca, Rosetta d’Amelio

Senato P01 Napoli Dario Franceschini, Valeria Valente, Enzo Amendola

P02 Caserta-Salerno -Benevento-Avellino Susanna Camusso, Federico Conte, e Valeria Valente candidata anche, come segnalato in precedenza, al Senato uninominale di Napoli città.

Per Topo e Amendola la posizione in lista significa seggio in forse. La scelta dei big di partito e le esigenze di coalizione rischiano di penalizzare anche il sottosegretario uscente Enzo Amendola.

Letta: potevo imporre 'miei' ma Pd è comunità. "Potevo imporre persone "mie' ma non l'ho fatto perché il Partito è comunità". È un passaggio dell'intervento del segretario del Pd, Enrico Letta parlando delle scelte fatte con le liste elettorali, durante la Direzione del partito.

Orlando: lavoro faticoso ma liste Pd competitive. "E' stato un lavoro faticoso, ci sono sempre troppe esclusioni... ma credo siano liste competitive e per fare un buon risultato". Lo dice alle telecamere Andrea Orlando lasciando il Nazareno dopo la Direzione del Pd che ha dato il via libera alle liste elettorali.