Martusciello (FI): "Ora una nuova Forza Italia aperta ai moderati" Il nuovo capodelegazione Fi in Parlamento Europeo: "Continuare opera di allargamento del partito"

"Apriamo il partito a tutti i moderati che si riconoscono nei valori cristiani. Abbiamo scelto nella direzione regionale tenutasi a Chiusano, di continuare l'opera di allargamento del partito che non sarà più chiuso e autoreferenziato. C'è una nuova Forza Italia che si ispira al popolarismo e chiede a tutti coloro che si riconoscono in questi valori di aderire. Inizia un nuovo percorso in cui ci sarà spazio politico per chiunque si impegni e sia alternativo alla sinistra". Lo dichiara Fulvio Martusciello capodelegazione di Forza Italia in Parlamento Europeo e coordinatore regionale in Campania.